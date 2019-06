Rodenbek

Bis zu 21 zusätzliche Wohneinheiten lässt die Landesplanung in Rodenbek bis 2030 zu. Wie sich das Dorf entwickeln soll, wollten die Gemeindevertreter eigentlich mit einem Ortsentwicklungskonzept herausfinden, dass jetzt aber von der Mehrheitsfraktion überraschend abgelehnt wurde.

Kein Wachstum ohne Bauleitplanung

Wachstum steht für die AKWG aber dennoch auf dem Plan, und dafür braucht es eine Bauleitplanung. Rodenbek hat für die gesamte Gemeinde keinen Flächennutzungsplan, der üblicherweise im Vorfeld erstellt werden müsste und der Grundlage für Bebauungspläne ist.

AKWG: Widersprüchliche Aussagen von Amt und Kreis

Vom Kreis und der eigenen Bauverwaltung bekomme man hinsichtlich weiterer Wohnbebauung widersprüchliche Aussagen und werde seit Langem von links nach rechts geschubst, sagte Martin Stier (AKWG). „Deshalb ist es wichtig, dass wir ein Planungsbüro beauftragen, das feststellt, was wirklich notwendig ist“, so Stier. 5000 Euro will die Fraktion dafür im Haushalt einplanen. Das stößt bei der NLR auf Widerstand.

„Wir als Gemeinde haben in der Verwaltung von Amt, Kreis und Land Ansprechpartner, die uns kostenlos verbindliche Antworten geben“, sagte Bauausschussvorsitzender Jens Ambsdorf (NLR), dafür brauche man kein Planungsbüro. „Der Weg ist klar: F-Plan, B-Plan und fertig.“ „Es gibt gesetzliche Vorgaben aber auch Spielräume“, sagte Stier. Eben diese solle das Planungsbüro aufzeigen. Alleine für die Erstellung eines F-Planes hätten die Preisauskünfte der Verwaltung zwischen 40000 Euro und 160000 Euro gelegen, das könne keine Grundlage sein.

Gemeindevertretung entscheidet

„Einen Planer zu beauftragen, halte ich für Verschwendung von Steuergeldern“, sagte Ambsdorf, der der AKWG Klientelpolitik vorwarf. Die Mehrheit der AKWG überstimmte am Ende die NLR. Endgültig entscheidet am heutigen Dienstag die Gemeindevertretung, die um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus sowohl das Thema Ortsentwicklung als auch die Bauleitplanung auf der Tagesordnung hat.

