Kompromiss gefunden: Firma ändert Pläne

Bredenbek

Ursprünglich plante Ting zwei Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohneinheiten mit einer Größe zwischen 50 und knapp 90 Quadratmetern. Die Häuser sollen von einer noch zu gründenden Genossenschaft gebaut werden, der die Bewohner angehören müssen. Als Genossenschaftsanteil seien bei den frei finanzierten Wohnungen 30 Prozent der Erstellungskosten und bei den geförderten Wohnungen 20 Prozent vorgesehen, so Ferdinand Borchmann-Welle, Geschäftsführer TING-Projekte. Die Gesamtkosten schätzte er auf rund vier Millionen Euro.

Bauausschuss kritisierte erste Entwürfe

Der vorgestellte Entwurf stieß im Sommer auf Kritik. Zu groß, zu klobig, zu hoch, für Bredenbek unpassend, das waren die Kritikpunkte vom Bau- und Finanzausschuss und den Bürgern an den Architektenentwürfen der zwei geplanten Wohnblöcke. Auch die geringe Anzahl von Parkplätzen wurde bemängelt. „Eine Arbeitsgruppe soll Kompromisse entwickeln und diese nach Sommerferien in einer Infoveranstaltung den Bürgern vorstellen“, sagte Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB) im Sommer.

Gemeindevertretung Bredenbek soll entscheiden

Die Arbeitsgruppe tagte nichtöffentlich, eine Infoveranstaltung gab es nicht. „Wir haben einen Kompromiss gefunden“, sagte Schwanebeck jetzt auf Nachfrage. An diesem Donnerstag soll in der Gemeindevertretung bereits der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst werden.

Die Gestaltung wurde angepasst

Bauform und Lage der Gebäude wurden in den Arbeitssitzungen angepasst. Im neuen Entwurf sind die Gebäude enger aneinander gerückt, die Geschosshöhe hat sich nicht verändert. Statt wie bisher in leichter V-Form sind beide Gebäude jetzt rechteckig geplant und über einen Zwischenbau miteinander verbunden. „In dem Verbindungsbau ist ein Gemeinschaftsraum geplant“, sagt Borchmann-Welle. Ein Durchgang zwischen den Wohnblöcken ist nicht möglich, der Bau hat einen eigenen Eingang. Das sei nötig, weil man diesen Raum auch zu einer Wohnung umbauen können muss, wenn dieser nicht genutzt werde, sagte der Ting-Geschäftsführer.

20 Parkplätze sind vorgesehen

Auch die Parkplätze wurden beim neuen Plan verändert. Statt wie an der Perlenschnur an der Straße aufgereiht, ist jetzt ein Areal zum Parken eingeplant. Die Anzahl bleibt aber bei 20 Stellflächen, eine pro Wohnung. Derzeit plane man noch, den Eingangsbereich mit einer Glasfront zu gestalten, auch das sei ein Wunsch aus der Arbeitsgruppe gewesen, so Borchmann-Welle.

Gemeinde will Investor mit Grundstückspreis entgegenkommen

So viel Umplanung kostet Platz. Um die Gebäude zu realisieren, werden rund 240 Quadratmeter mehr Grundstück benötigt. Das würde die Kosten erhöhen. „Nicht unbedingt“, sagte Schwanebeck, die Gemeinde könne das Grundstück ja auch günstiger abgeben, sodass sich an den Gesamtkosten nichts ändere. Die zusätzliche Fläche würde also kostenlos abgegeben werden. Dafür sei Ting den Gestaltungswünschen der Gemeinde entgegengekommen.

Auf der Restfläche soll Wohnungsbau ermöglicht werden

Der größere Flächenbedarf gehe zulasten der Restfläche vom Dorn’schen Hof, auf der die Gemeinde künftig Möglichkeiten zum Wohnungsbau schaffen möchte. Auf den verbleibenden knapp 3700 Quadratmetern könnte an der Seite des Rolfshörner Weges ein Mehrfamilienhaus entstehen, nach hinten soll die erlaubte Bauhöhe bis zu Einfamilienhäusern mit Dachgeschoss abfallen.

