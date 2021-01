Netze verhüllen den Wohnpark Simeon in Nortorf wie ein Christo-Kunstwerk. In den zwei Mehrfamilienhäusern beginnt der Trockenausbau. 38 der 69 Wohnungen sind sozialer Wohnraum. Die Stadt will den Bestand an Sozialwohnungen erweitern. Die Diakonie plant im Wohnpark Führungen ab März.