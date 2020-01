Familiäre Atmosphäre bei Silvesterläufen

Wrohe/Bordesholm

„Viele kommen zu uns, weil sie die familiäre Atmosphäre schätzen“, sagte Bernd Corth vom TSV Flintbek, der den Lauf in Wrohe mitorganisiert hat. „Es ist ein ruhiger, sportlicher Jahresausklang.“ Dabei lockte in diesem Jahr nicht nur die malerische Strecke entlang des kleinen Schieren- und Westensees sondern auch das gute Wetter. In jedem Jahr habe man etwa 200 Sportler, wenn das Wetter schlecht sei, wie im vergangenen Jahr, seien es ein bisschen weniger. Einen Grund, den Lauf zu verlegen, sei ausschließlich extreme Glätte, dann sei die Verletzungsgefahr zu hoch, meinten die Organisatoren. Dann werde das Sportevent aber im März oder April nachgeholt.

170 Läufer und 35 Walker in Wrohe

Vor 36 Jahren hatte die Sportabzeichen-Gruppe des TSV Flintbek den Lauf ins Leben gerufen. Die Strecke hatte es den Sportler angetan, auch wenn man einige Kilometer Anfahrt auf sich nehmen musste. So versammelten sich um 10 Uhr an der Startlinie 170 Läufer und 35 Walker. „Jedem ist es freigestellt, welches Tempo er läuft“, erläuterte Corth. Auch könnten die Sportler sich aussuchen, ob sie die 3,8 Kilometer lange Runde ein- oder zweimal laufen. Einen Wanderpokal gebe es aber nur für die Erstplatzierten im Hauptlauf.

Als Belohnung für die Sportler gab es am Anschluss warmen Tee und Punsch, den das fünfköpfige Orgateam bereit hielt. Bei den Damen kam die mehrfache Gewinnerin Verena Becker erneut als erste ins Ziel. Bei den Herren gewann Uwe Schmikus (30:42) und durfte den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen.

Viele Teilnehmer in Bordesholm

In Bordesholm war am frühen Nachmittag bereits am Geräuschpegel zu hören, dass sich ein größeres Teilnehmerfeld am Start an der Seebadestelle versammelt hatte. Eine halbe Stunde vorher sah man im nahen Umfeld bereits viele Sportler, die sich warm joggten, ihre Muskeln auflockerten und nochmal das Equipment überprüften.

„In jedem Jahr kaufe ich 220 Berliner, die die Sportler nach dem Lauf für eine Spende von einem Euro für den Jugendtreff erwerben können“, sagte Ronald Reich, Leiter der Leichtathletik-Sparte des TSV Bordesholm, „manchmal bleiben welche übrig, das wird in diesem Jahr angesichts der Menge wohl nicht passieren“. In Bordesholm geht es zwar nicht um einen Preis oder Pokal, trotzdem sind Sportler mit viel Ehrgeiz am Start, die gewinnen oder auch nur ihre eigene Bestmarke schlagen wollen. „Wir richten den Lauf seit 19 Jahren als Dankeschön für unsere Sportler aus“, sagte Reich. „Hier können die Aktiven noch einmal zusammenkommen, sich unterhalten, bevor dann am Abend im kleineren Kreis gefeiert wird.“

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.