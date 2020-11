Die öffentlichen Weihnachtsbäume und die des Handels läuten auch im Corona-Jahr 2020 die besinnliche Zeit ein. In Brügge durften am Freitag zwei Kita-Gruppen die Tanne auf dem Boule-Platz vor der St. Johanniskirche schmücken. In Bordesholm sind die Karten in den „Wunschbaum“ gehängt worden.