Ein Hingucker ist das neue XXL-Wandbild des Museums Tor zur Urzeit in Brügge. Eine Eiszeitlandschaft macht auf der Rückseite der Museumsscheune Werbung zur vielbefahren Landesstraße 49 für die ehrenamtlich geführte Einrichtung, die Erdgeschichte zum Anfassen, Mitmachen und Erleben bieten will.

Tor zur Urzeit in Brügge

Tor zur Urzeit in Brügge - XXL-Eiszeitlandschaft ist ein Blickfang

Von Frank Scheer