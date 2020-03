Sechs Menschen werden beatmet

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist das Coronavirus bei 112 Menschen nachgewiesen, teilte das Gesundheitsministerum am Montag mit. Ein 75-Jähriger aus dem Kreisgebiet war am Wochenende an den Folgen von Covid 19 verstorben. In der Imland-Klinik Rendsburg werden zehn positive Patienten behandelt.