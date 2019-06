Feuer in der Firma FOS-Messtechnik am Nord-Ostsee-Kanal: Dieses Szenario erwartete 127 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Eiderkanal und des DRK Rettungsdienstes Rendsburg. Fazit nach der zweistündigen Übung: Handwerklich super, in der Kommunikation ausbaufähig.