Die Corona-Pandemie samt Lockdown wirbelt den Zeugnistag an Schulen kräftig durcheinander. Das Halbjahr endet am Freitag, aber nicht alle Schüler werden ihre Bewertungen gleichzeitig wie üblich bekommen. Das Bildungsministerium in Kiel erlaubt ein Zeitfenster von Dienstag bis kommenden Montag.

Von Frank Scheer