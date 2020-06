Das Zirkuswagendorf Ulliwood in Bokel hat einen neuen Wohnraum bekommen: Ulrich Dücker konstruierte in den Wipfeln alter Eichen ein Baumhaus. Das neun Quadratmeter große Domizil ruht in sechs Metern Höhe auf einem Podest, hat in drei Wänden Panoramafenster, einen Ofen und ein Bett.