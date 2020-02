Im vorigen Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Kronshagen zu 119 Einsätzen ausgerückt. Einer war so belastend, dass die Einsatzkräfte im Anschluss selbst Hilfe benötigten. Kritik übte der Wehrführer an den Tempo-30-Zonen in Kronshagen, dadurch seien vorgegebene Hilfsfristen nicht mehr einzuhalten.