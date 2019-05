Alt-Duvenstedt

Die Polizei geht nach eigenen Angaben mittlerweile von 24 Unfallbeteiligten aus. Sieben Personen wurden bei dem Unglück schwer verletzt, wobei keine Person mehr in Lebensgefahr schwebt. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Die elf anderen Beteiligten wurden bei dem Zugunglück in Alt-Duvenstedt nicht verletzt. Am Mittwoch war noch von zwei Schwer- und zehn Leichtverletzten die Rede.

Weitere Infos zum Bahnunglück finden Sie hier

Bahnverkehr ist weiter beeinträchtigt

Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Schwerlaster läuft der Bahnverkehr in dem Bereich weiterhin nicht wie gewohnt. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch nächster Woche andauern, teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Nach dem Unfall muss die Bahn in Alt Duvenstedt rund 300 Meter Gleis erneuern, die Oberleitung instandsetzen und die Bahnübergangstechnik erneuern. Die Deutsche Bahn muss nach eigenen Angaben rund 500 Schwellen austauschen. Damit sollte am Donnerstagnacht begonnen werden.

Das Gleis in Richtung Flensburg sei mittlerweile wieder frei, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Das Gleis könne in beide Richtungen befahren werden, aber nur mit geringer Kapazität. Es werde vorerst nur für den Güterverkehr genutzt, weil dies eine wichtige Verbindung nach Skandinavien sei. Ein möglicher Engpass sei aufgrund der Kapazität aber nicht auszuschließen.

Züge der Linie RE 7 ( Flensburg-Hamburg) sowie der Linie RE 74 ( Husum-Kiel) werden vorerst weiterhin von Owschlag nach Rendsburg sowie in der Gegenrichtung durch Busse ersetzt. Die Fernzüge werden laut Meyer-Lovis über Kiel und Eckernförde umgeleitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn müssen Reisende auf den betroffenen Linien eine Stunde mehr einplanen.

Alle Informationen für Bahnreisende haben wir hier zusammengefasst

Wie kam es zu dem Zugunglück bei Rendsburg ?

Warum der Schwerlaster auf dem Bahnübergang stand, als der Zug kam, ist weiterhin unklar. Zur Klärung der Unfallursache müsse das Gutachten des Sachverständigen abgewartet werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gutachten werde möglicherweise in einigen Wochen vorliegen.

Warum es immer wieder zu Unfällen an Bahnübergängen kommt, lesen Sie hier.