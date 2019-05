Nach dem Zugunglück in Alt Duvenstedt erklärt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr: Der Tieflader durfte mit seiner 70 Tonnen schweren Ramme über den Bahnübergang in der nahe Rendsburg gelegenen Gemeinde fahren. Ein Regionalzug war am Mittwoch früh gegen den Tieflader geprallt.

.