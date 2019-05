Die Staatsanwaltschaft Kiel versucht nach dem schweren Bahnunfall in Alt Duvenstedt die Ursachen herauszufinden. Wie Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Mittwoch bestätigte, ermittelt die Behörde gegen unbekannt. Der Anfangsverdacht laute gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und fahrlässige Körperverletzung.