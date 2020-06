Profis schreiben bedeutsame Historie auf

Bordesholm

Über Bordesholm, dessen Geschichte mit der Gründung des Augustiner Chorherrenstiftes auf der Klosterinsel 1327 begann, gibt es zahlreiche Publikationen. „Aber nur über einzelne Epochen oder Sehenswürdigkeiten. Es gibt keine zusammenhängende Chronik, die von Besuchern aber oft nachgefragt wird“, sagte Reinhard Koglin, Vorsitzender des Kulturvereins Bordesholm. Für den Verein und das ehrenamtliche Team, das das Museum auf der Klosterinsel in der Heimatsammlung und dem Gewölbekeller betreibt, sei eine solche wissenschaftlich fundierte, aber auch für Laien interessant zu lesende Arbeit nicht leistbar, so Koglin.

15000 Euro Zuschuss von der Gemeinde

Im Kulturausschuss war die Chronikidee in dieser Woche Thema. Die Kosten von 39 000 Euro soll durch einen Zuschuss durch die Aktivregion Mittelholstein von 20000 Euro und die Gemeinde von 15000 Euro, verteilt auf drei Jahre, finanziert werden. Den Rest von rund 4000 Euro will der Verein tragen. Der Kulturausschuss der Gemeinde empfahl, diesen Betrag zu tragen.

250 Seiten sollen 25 Euro kosten

Thematisch werden die Bereiche von den Anfängen bis zum Mittelalter, das herzogliche Amt bis 1867, Preußen- und Kaiserzeit 1867 bis 1918, Weimarer Republik und NS-Diktatur 1919 bis 1945, Nachkriegszeit bis zum Ende der Amtsfreiheit und Bordesholm in der Gegenwart seit 2007 beleuchtet. 250 Seiten mit vielen Bilder sind vorgesehen. Als Verkaufspreis sind 25 Euro vorgesehen.

Autor lehrt an der Kieler Universität

Der Kulturverein hat selbst bereits mit drei Experten Kontakt aufgenommen. „Das überzeugendeste und wirtschaftlich günstigste Angebot ist uns von Professor Auge gemacht worden“, so Koglin. Bei ihm handelt es sich um einen rennomierten Historiker, der seit 2009 als Professor für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-Holsteins in Mittelalter und Früher Neuzeit an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel tätig ist.

Bekannt durch Universitätstag

In Bordesholm ist er laut Koglin durch mehrfache Vorträge, unter anderem beim jährlichen Universitätstag (mit dem die Uni an ihre Gründung in Bordesholm erinnert), bekannt. „Zudem schreibt er momentan eine Chronik zum 750. Geburtstag von Kronshagen, die 2021 erscheinen wird“, so Koglin.

FDP sprach von "Kulturgut"

Im Gremium stieß der Antrag auf offene Ohr. „ Bordesholm hat so eine Chronik notwendig. Das Ganze muss unterstützt werden“, betonte Kai Albrecht ( SPD). Thorsten Bretzke ( FDP) sieht das genauso und sprach von einem „Kulturgut“, was erstellt werden soll. Wird des ein Gesamtkonzept 700 Jahre Bordesholm geben? Das wollte Norbert Schmidt, Fraktionschef der SPD, von Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) wissen. „Erste Gespräche laufen, es sind aber noch sieben Jahren“, so der Gemeindechef. Allerdings gab es bei der Abstimmung auch drei Enthaltungen.

