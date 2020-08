Zu viele offene Fragen und zu wenig Vorbereitung in den Ausschüssen sind die Gründe, warum die Gemeindevertretung Bredenbek am Donnerstag nicht wie geplant den Bau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) beschlossen hat, sondern das Thema zur Klärung aller offenen Punkte in die Ausschüsse zurückverwies.