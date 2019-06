Premiere im Amt Bordesholm: Die erste Mitfahrbank in den 14 Gemeinden steht in Mühbrook direkt am Einfelder See. Bürgermeister Wulf Klüver und Bauausschussmitglied Alfred Stange weihten den Standort in dieser Woche ein. Die Gemeinde Brügge will nachziehen - eine amtsweite Lösung ist angedacht.