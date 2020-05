Corona reißt Loch in Kronshagens Kasse

Kronshagen

Das Bürgerhaus als Sitzungsort, große Abstände zwischen den Tischen der Ausschussmitglieder und Plastiküberzüge auf den Mikrofonen: Die Rahmenbedingungen des Haupt- und Finanzausschusses standen ganz im Zeichen der vergangenen Corona-Wochen. Und auch thematisch waren Bewältigung und Auswirkungen der Pandemie im Fokus.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie auf den Kronshagener Haushalt wurden durch die vorgelegte Mai-Steuerschätzung deutlich. Bei den Steuereinnahmen rechnet die Gemeinde mit weniger Einnahmen in Höhe von 1,855 Millionen Euro. Davon entfällt eine Million auf Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer. 847.000 Euro weniger fließen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in die Kronshagener Kasse. Weitere Mindererträge wie Gebührenausfälle schlagen mit 60.000 Euro zu Buche. Auch Mehraufwendungen durch Corona, zum Beispiel die Beschaffung von Desinfektionsmittel, erhöhen das Minus um 100.000 Euro. So ergibt sich ein Defizit im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 2,26 Millionen Euro.

Haushaltszahlen stehen noch unter Vorbehalt

Laut aktueller Schätzung ist auch in den Folgejahren mit einem defizitären Haushalt zu rechnen. Doch die Zahlen sind unter Vorbehalt. Die Daten für das laufende Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung ergäben sich aus der Mai-Steuerschätzung, heruntergebrochen auf die Gemeinde Kronshagen, sagte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) auf Nachfrage. "Davon müssen wir zunächst ausgehen. Es gibt aber noch kleine Fragezeichen", ergänzte der Verwaltungschef.

Viele Betriebe hätten die Vorauszahlung der Gewerbesteuer auf null gesetzt. Sollte die Wirtschaft in den kommenden Monaten aber wieder schneller Fuß fassen, könnten sich die Zahlen verbessern. "Das erscheint mir nicht unrealistisch und ist die Hoffnung, die wir haben. Fest steht aber, dass sich die Einnahmesituation rapide verschlechtert hat, und damit müssen wir umgehen", sagte Sander. Die Gemeinde sei in der Lage, finanzielle Löcher mit liquiden Mitteln zu stopfen. Dennoch müsse die Politik diskutieren, wie mit Investitionen in Zukunft umzugehen sei, sagte der Bürgermeister.

Ausschüsse müssen finanzielle Situation im Blick behalten

Über die Lage waren sich am Dienstagabend auch die politischen Fraktionen einig. "Ein Weiter-so wird schwierig. Wir müssen deutlich in die Priorisierung gehen, weil eine Reihe von Dingen anstehen", sagte Ausschussvorsitzender Thomas Kahle ( CDU). "Es ist wichtig, dass dieser Ausschuss ein Signal an die Fachausschüsse sendet", sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Gunnar Heintze. Zunächst stehe alles unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wenn sich die Zahlen konkretisierten, müsste in den Ausschüssen neu diskutiert werden, ergänzte er.

Mit einer Konkretisierung der Haushaltszahlen ist nach einer außerplanmäßigen Steuerschätzung Anfang September zu rechnen. Damit soll eine bessere Grundlage für die Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Gemeinden geschaffen werden. Diese "Zwischensteuerschätzung" sei ungewöhnlich und zeige, wie "fragil" die Lage sei, sagte Verwaltungschef Sander.

Vorbereitung, gutes Netzwerk und soziales Miteinander in der Corona-Krise

Er legte in der Sitzung einen umfangreichen Bericht über die Aktivitäten der vergangenen Wochen in der Gemeinde vor. Die Verwaltung habe durch Homeoffice-Lösungen und Regelungen im Rathaus trotz Corona durcharbeiten können. Mit Vorbereitung, einem guten Netzwerk und dem sozialen Miteinander sei man in der Gemeinde sehr gut durch die Krise gekommen, sagte Sander. Die Verwaltung habe einen großartigen Job gemacht, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Heintze. "Ich habe mich immer gut informiert gefühlt." Und auch Thomas Kahle bedankte sich im Namen seiner Fraktion. Es sei nicht selbstverständlich, dass vieles so gut funktioniert habe in den vergangenen Wochen.

