Erneut wurde in der Region Müll und Abfälle illegal entsorgt. Jetzt hat es den Parkplatz an der ehemaligen Försterei in Sören getroffen: Dort wurden zwei Ladungen mit alten Bretten, vergammelten Teppichen und anderen Abfällen abgekippt. Die BUND-Ortsgruppe Bordesholm reagierte mit Empörung.