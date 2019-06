Mit einem Spalier, Bengalos und Wasserfontänen hat die Freiwillige Feuerwehr Bredenbek am Dienstagabend ihr neues Löschfahrzeug empfangen. 326.000 Euro hat es gekostet und passt nur knapp ins Feuerwehrgerätehaus. Ein An- oder Umbau, aber auch ein Neubau des Feuerwehrhauses sind in der Diskussion.