Keiner weiß, was das Riesenteil im ersten Stock des Historischen Museums in Rendsburg wiegt. Sicher ist: Der Schweiß von vier bis sechs Männern wird fließen, wenn der Eisenwarenladen von Paul Matz mit seiner acht Meter langen Theke und dem fast drei Meter hohen Tresen in der nächsten Woche umzieht.