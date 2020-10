Es war Valentinstag als Komödiant Atze Schröder in der Hamburger Barcleycard-Arena vor 10.000 Besuchern ankündigte, einen Baum zu pflanzen – für jeden von ihnen. In Neversdorf wurden nun die ersten Bäume und Sträucher in die Erde gebracht für den neuen "Atze-Wald". Auch der Spender packte mit an.