Alveslohe

Bürgermeister Peter Kroll verzichtete darauf. Ihm war das Wasser wegen einer Erkältung zu kalt. Während der Saison gehörte er aber zu den regelmäßigen Besuchern.

Keine Unfälle, keine Ausfälle

Gut 11000 Gäste, darunter 1500 Frühschwimmer, passierten in diesem Jahr die Kasse. Das waren insgesamt rund 2000 weniger als im Jahr zuvor. „Das lag eindeutig am wechselhaften Wetter in dieser Saison“, so der Bürgermeister. Er zeigte sich erfreut, dass es zu keinen Unfällen gekommen ist. „Eine Person hatte Kreislaufbeschwerden, einige Badegäste wurden von Wespen gestochen. Mehr war zum Glück nicht.“ Und auch die Technik hielt bis auf einige Kleinigkeiten durch. So musste zum Beispiel ein geplatzter Schlauch der Chlorpumpe erneuert werden.

Neues Team schlug sich gut

Glücklich war Kroll bei seinem kurzen Saisonrückblick, dass das neue Team so gut eingeschlagen habe. Dafür dankte er Schwimmmeisterin Mandy Eichler und Kioskbetreiberin Valentina Hoffman mit Blumen und sagte: „Sie haben einen tollen Job gemacht. Hoffentlich bleiben sie uns noch lange erhalten.“

Der Förderverein Freibad Alveslohe hatte den letzten Badenachmittag ausgerichtet und hielt für die Besucher Kaffee und Kuchen parat. Vorsitzender Dirk Popken sagte, dass zwei Spender 1 000 Euro zur Verfügung gestellt hätten. Dafür soll eine Nestschaukel für kleinere Kinder angeschafft werden. „Für uns vom Förderverein ist entscheidend, dass dieses wunderschöne Bad erhalten bleibt“, sagte Popken.

Künftig soll Wasser erwärmt werden

Dafür will sich auch der Bürgermeister einsetzen. Natürlich müsse auch baulich etwas getan werden. So müsse der kleine Sprungturm erneuert werden. Man müsse sicherlich auch darüber nachdenken, zum Beispiel am Eingang einen Kassenautomaten aufzustellen und das bisher unbeheizte Bad über Solarenergie zu erwärmen.