Mit 12,8 Millionen Euro will sich die 3600-Einwohner-Gemeinde Bornhöved in den nächsten 15 Jahren ein neues Gesicht geben. Ein Programm für Kita, Bürgerhaus, neue Wege und Plätze und ein schöneres Ortszentrum billigten prinzipiell die Gemeindevertreter. Und auch an Häuslebauer wird gedacht.