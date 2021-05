Bad Segeberg

Engagiert begleitet wurde das Ganze durch Schülerinnen und Schüler der Dahlmannschule. Die Lehrerinnen Ruth Finken, deren Geschichtskurs aus dem E-Jahrgang (10. Klasse) des Gymnasiums die meisten Mitwirkenden stellte, und Ruth Heckmann mit einigen Freiwilligen aus dem Musik-Profil in Q1, sorgten gemeinsam mit ihren Kolleginnen Charlotte Düwel und Susanne Diederichsen während des historischen Spaziergangs für die fachliche Betreuung. Mit von der Partie waren auch Mitglieder des Kurses Darstellendes Spiel, ebenfalls aus dem E-Jahrgang, sowie mehrere Neuntklässler.

Ein Jahr mit NS-Zeit beschäftigt

Die Gymnasiasten sorgten sowohl für den inhaltlichen Hintergrund als auch den musikalisch-künstlerischen Rahmen der Aktion. "Wir haben uns ein Jahr lang mit der NS-Zeit in Bad Segeberg und besonders mit der Juden-Verfolgung beschäftigt", berichtete Ruth Finken. Auch im Stadtarchiv sei dazu recherchiert worden. Einzelne Schüler oder Gruppen hätten sich jeweils eine Person ausgesucht und vertiefende Informationen gesammelt. Eingeflossen sind die Ergebnisse dann in kurze Gedenkreden, die an den einzelnen Stationen vorgetragen wurden.

Start im Klosterkamp

Startpunkt war Mittwochvormittag der Klosterkamp mit der Verlegung eines Steins für Emil Selig. Von dort ging es unter anderem weiter in die Kurhausstraße, wo Selly, Paula und Siegfried Baruch bedacht wurden. Nach Rieke Levin erfuhr an der Hamburger Straße auch Mathilde Meier ihre Würdigung. Ebenfalls in der Kurhausstraße liegen jetzt Steine für Elsa Löwenstein und Emma Baruch. Fachlich zur Hand ging den Schülern Maurer Magnus Grell von der Bad Segeberger Firma Specht. Die Vorarbeiten waren von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes erledigt worden.

Ein Stein kostet 120 Euro

Die Steine selbst hatten bereits seit Februar im Büro von Axel Winkler gelagert, der in Bad Segeberg inzwischen die Gesamtverantwortung trägt. Wegen Corona musste die Verlegung zwischenzeitlich gleich zweimal verschoben werden. Das letzte Wort bei allen Steinen, deren Anfertigung pro Stück 120 Euro kostet, haben der Erfinder des Projektes, der Künstler Gunter Demnig, und sein Team. "Die Texte werden bis ins Detail abgestimmt", erzählte Winkler. Wenn alles klar sei, bekomme ein Steinmetz in Berlin den Auftrag, sie anzufertigen. Die ersten zehn Exemplare seien bereits zwischen 2009 und 2011 in der Kreisstadt verlegt worden.

Anderthalb Jahre geplant

Die Planungszeit für den jüngsten Termin habe rund anderthalb Jahre betragen, so Winkler. Unter anderem habe er auch viele Telefonate mit Hinterbliebenen geführt. "Manche wussten kaum noch etwas über das Schicksal ihrer Verwandten." Vor dem Gedenkort der alten Synagoge an der Lübecker Straße, wo auch die Abschlussveranstaltung stattfand, erhielten die Mitglieder der Familie Beer, die dort von 1908 bis 1922 lebte, ihre Steine. Fünf an der Zahl. Direkt nebeneinander. "Es war überhaupt kein Problem, das Geld über Spenden zusammenzubekommen", betonte Winkler.

Während die Polizei den Bereich der Lübecker Straße zwischen Café Coma und Rathaus mit zwei Streifenwagen absperrte – selbst der Stadtbus musste umkehren –, würdigte Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau die Aktion. "Die Stolpersteine sind eine geniale Idee, um Geschichte erlebbar zu machen."

Menschen sind wieder unter uns

Sie regten dazu an, sich mit den Menschen dahinter zu beschäftigen. "Die sind auf diese Weise wieder mitten unter uns; und zwar dort, wo sie einst gelebt haben." Und was beinahe noch wichtiger sei: "Sie bekommen ihre Namen wieder." Denn endgültig gestorben sei jemand erst dann, wenn sich niemand mehr an dessen Namen erinnere. Aufmerksamer Zuhörer war Bad Segebergs künftiger Bürgermeister Toni Köppen, der die ganze Zeit mitgelaufen war.

Daran anknüpfend, hob Axel Winkler noch einmal besonders hervor, dass die Steinverlegung nur der Auftakt eines ganz besonderen Jahres ist: "Begangen werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland." Auch die jüdische Gemeinde in Bad Segeberg, für die am Mittwoch unter anderem Vorstandsmitglied Ljudmila Budnikov gekommen war, beteilige sich mit einer Reihe von Aktionen.

Die Aufsehen erregendste dürfte der Plan sein, die Fassade der früheren, 1962 abgerissenen Synagoge am alten Standort nachzuempfinden – als offene Stahlkonstruktion. "Der Beginn einer dringend überfälligen Neugestaltung dieses Gedenkortes", wie Axel Winkler findet.

Stolzer Direktor Timm Emser

Den Bogen in die Gegenwart schlug Timm Emser, Direktor der Dahlmannschule und hörbar stolz auf das Engagement seiner Schützlinge und seiner Kolleginnen: "Ich bin immer noch ganz von den Socken." Auch er werde hin und wieder mit der Frage konfrontiert, ob man denn heute immer noch über die NS-Zeit reden müsse; das sei doch alles längst vorbei.

Thema Antisemitismus extrem aktuell

Gerade die derzeitige Situation mit dem auch hierzulande plötzlich wieder sichtbaren Antisemitismus zeige doch sehr nachdrücklich, wie wichtig regelmäßiges Aufarbeiten und Erinnerung seien. "Die heutige Generation ist nicht verantwortlich dafür, was damals passiert ist, aber sie ist verantwortlich dafür, dass es nicht wieder geschieht."

Wie bedrückend aktuell das Thema dieser Tage tatsächlich ist, unterstreicht eine Begebenheit wohl mehr als alles andere. Eigentlich war der Kantor der jüdischen Gemeinde bei der Abschlussveranstaltung mit einem musikalischen Beitrag eingeplant gewesen. Doch er sagte am Vortag kurzfristig ab – Grund: Angst vor judenfeindlichen Übergriffen.