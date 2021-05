Ein 15-Jähriger ist am Mittwochnachmittag brutal ausgeraubt worden. Der Jugendliche verließ gegen 17 Uhr den Skatepark am Schirnauweg in Kaltenkirchen, als ihn vier Unbekannte angriffen. Der Junge wurde geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.