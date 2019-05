Trappenkamp

Die Runde war in den Bürgersaal gekommen. Bürgermeister Harald Krille und Dr. Jeso Mühlenberend von der BIG-Städtebau GmbH stellten dort vor, was im Rahmen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ möglich ist.

Zwar habe die Lenkungsgruppe aus Bürgermeister, Gemeindedezernent Werner Schultz und den Vorsitzenden aller gemeindlichen Ausschüsse schon einiges an Vorschlägen zusammengetragen, berichtete Mühlenberend. Dabei gehe es etwa um die Verlagerung von Industriebetrieben aus der Rudolf-Ducke-Straße an die Peripherie, um die Entwicklung der Ladenzeile am Markt und darum, den Sudentenplatz stärker als Treffpunkt zu nutzen.

Bessere Gesundheitsversorgung in Trappenkamp

Verbessert werden solle die Gesundheitsversorgung ebenso wie die Wege zwischen dem Seniorenzentrum an der Gablonzer Straße und dem Markt. Das Jugendzentrum und der Ostlandplatz als Teil der Erlebnismeile, sowie die Sportanlage, das Waldschwimmbad, die Schulen und die Kultureinrichtungen seien ebenfalls im Blick.

Abgeschlossen sei der Prozess der Ideensammlung jedoch noch nicht. Sie seien dankbar für weitere Anregungen, sagte Krille und Mühlenberend. Sie verteilten Karten, auf denen Vorschläge gemacht werden können. Ein spezieller Briefkasten wurde bereits im Bürgerhaus aufgestellt.

Anregungen gab es auch mündlich in der Veranstaltung. Michaele Edert, Gärtnerin aus Gönnebek, schlug vor, Trappenkamp könne einen Teil der Gärtnersiedlung der Nachbargemeinde Gönnebek übernehmen und dort ein Baugebiet entwickeln. Einige Gärtnerbaubetriebe hätten Nachfolgeprobleme.

Hotelinvestor wird gesucht

Das Thema sei bereits im Blick, berichtete Krille – ebenso wie die Suche nach einem Investor, der ein Hotel für Touristen baut. Das könnte sich Krille auf der Waldfläche neben dem Schwimmbad vorstellen. „Für viele Eltern mit Kindern ist ein Hotel zu teuer“, kritisierte Kirsten Jarchau, und schlug gleich eine Alternative vor: „Eine Jugendherberge fände ich sehr schön, zum Beispiel am Ostlandplatz, wo jetzt die Feuerwehr ist.“

Diese Anregung wolle er aufnehmen, versprach Krille. Seines Wissens sei der Jugendherbergsverein in Bad Segeberg interessiert.

Zum Abschluss der Veranstaltung beteiligten sich 20 der Anwesenden an einer Radtour zu Ecken im Ort, die als besonders entwicklungsbedürftig gelten.

In den kommenden Wochen sollen alle Vorschläge in einen Bericht zur Voruntersuchung eingebaut werden. Für die Realisierung der Maßnahmen sind anschließend laut BIG in der Regel 15 Jahre zu erwarten.