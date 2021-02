Norderstedt

Am vergangenen Freitag hatte sich der Jugendliche den Schlüssel des Renault Twingo seines Vaters geschnappt, fuhr damit durch die Stadt, streamte die Fahrt mit seinem Handy auf Instagram. Um 19.30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die zufällig den Stream gesehen hatten. Der 15-Jährige war da gerade in der Ulzburger Straße unterwegs.

Am U-Bahnhof Richtweg konnten Streifenbesatzungen den Twingo stoppen. Die Beamten stellten das Auto und den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Jugendliche wurde in die Obhut des Vaters übergeben.

Ermittlungen auch gegen den Vater

Nicht nur gegen den Jungen, auch gegen den Vater wird nun ermittelt. Ihm wird das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Die Polizei geht nämlich davon aus, dass der minderjährige Sohn schon mehrfach Auto gefahren ist. "Wir werten gerade Instagram aus", erklärte ein Polizeisprecher. Dort sind offenbar noch mehr Videos von illegalen Autofahrten des Jugendlichen veröffentlicht. Wenn verhaltensauffällige Jugendliche im Haushalt leben, sei der Autohalter verpflichtet, die Schlüssel sicher zu verwahren oder das Auto gegen illegale Spritztouren zu sichern, so der Polizeisprecher. Das sei hier wohl nicht der Fall gewesen.

Der 15-Jährige wähnte sich vermutlich in Sicherheit, weil nur sein Instagram-Freundeskreis die Videos sehen kann, er also nichts zu befürchten habe. Dem war aber nicht so. "Gerade bei Jugendlichen ist der Freundeskreis häufig unkontrollierbar groß", so der Polizeisprecher. Denkbar sei auch, dass ein Beifahrer im Auto das Video gedreht hat. Der sei allerdings juristisch nicht zu belangen.