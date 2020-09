Am 15. Oktober 2021, also in rund einem Jahr, ziehen die Mitarbeiter in das neue, zweite Kreishaus ein. Für den Neubau im Gewerbegebiet Rosenstraße in Bad Segeberg, nahe der künftigen A20-Trasse, wurde das Deckenfest gefeiert. Das Gebäude wird vielleicht billiger als bislang geplant.