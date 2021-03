Boostedt

Bereits am 9. März hatte der Kreis Segeberg nach Coronafällen in der Landesunterkunft ein Wohngebäude unter Quarantäne gestellt. Konkreter Anlass waren sechs neue Fälle in dem betroffenen Gebäude an einem Tag. Für die Bewegungsfreiheit der Bewohner ändert sich faktisch wenig, weil es sich bei dem Gebäude um das Ankunftshaus handelt: In dem stehen neu ankommende Schutzsuchende ohnehin in den ersten rund zwei Wochen unter Quarantäne, bis eine Infektion ausgeschlossen werden kann.

13 Fälle in sieben Tagen

Mittlerweile hat sich das Infektionsgeschehen weiter ausgebreitet. Am vergangenen Montag kamen noch einmal neun Fälle dazu. Damit gibt es zu Zeit 20 Infektionsfälle in Boostedt, 13 davon sind innerhalb der letzten sieben Tage dazugekommen. "Den meisten geht es gut, die fünf Kinder haben keine Symptome", sagt Landesunterkunfts-Pressesprecher Wolgang Kossert: "Zwei Infizierte mussten kurzfristig ins Krankenhaus, weil sie sehr starke Halsschmerzen hatten. Aber auch ihnen geht es wieder gut." Die Erkrankten wurden in ein gesondertes Isolationsgebäude gebracht. Im Quarantänehaus wohnen damit nur Kontaktpersonen, aber keine Erkrankten. So soll eine weitere Ausbreitung in diesem Gebäude vermieden werden. Die Stimmung sei trotz Quarantäne gut, so Kossert.

In Boostedt leben derzeit 494 Flüchtlinge. In allen vier Landesunterkünften werde pro Tag 175 mal getestet. Der ärztliche Dienst in der Landesunterkunft betreut die Erkrankten medizinisch und stimmt sich dabei eng mit der Gesundheitsbehörde des Kreises Segeberg ab. Um die Versorgung der Betroffenen kümmert sich das DRK. Der Kreisverband des DRK ist vom Land mit der Betreuung der Bewohner der Landesunterkünfte Boostedt und Bad Segeberg betraut. In der Landesunterkunft in Bad Segeberg ist derzeit ein Bewohner an Covid-19 erkrankt.