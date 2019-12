Holger Diehr, designierte Bürgermeisterkandidat der Fraktionen CDU, WHU, BFB und FDP in Henstedt-Ulzburg, hat sich am Tag vor Heiligabend eine Wohnung in Henstedt-Ulzburg angesehen und am Rande der Besichtigung über seinen Antrieb gesprochen, warum er in der Gemeinde Bürgermeister werden will.