Wenn Gemeinden Spenden erhalten, sind dies meist kleine Beträge. Größere Summen können heikel werden – insbesondere wenn sie von Firmen kommen. Möglichkeiten der Vorteilsnahme müssen ausgeschlossen werden. Nun will eine Windkraftfirma der Gemeinde Groß Niendorf eine Viertelmillion Euro schenken.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)