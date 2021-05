Bad Segeberg

"Wir haben insgesamt 28 Künstlerinnen und Künstler fürs Mitmachen begeistern können", erzählt Nine Winderlich, neben Marlene Hoffmann Hauptinitiatorin. Michael Meier wiederum hat seine Kontakte zum örtlichen Handel aktiviert – Ergebnis des Klinkenputzens: 33 Geschäfte in der Innenstadt stellen ihre Schaufenster (oder zumindest Teile davon) als Ausstellungsfläche ab Sonnabend, 22. Mai, vier Wochen lang zur Verfügung.

Handel soll auch profitieren

"Von der Aktion sollen am Ende möglichst beide profitieren", erklärt Meier den Ansatz, "die Kunstschaffenden und die Gewerbetreibenden". Beide hätten unter den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns auf ihre Weise zu leiden; beiden werde letztlich die Geschäftsgrundlage entzogen. "Für die örtliche Wirtschaft ist natürlich vor allem die erneute Absage der Karl-May-Spiele ein schwerer Schlag." In einer solchen Situation müsse es ein gemeinsames Anliegen sein, den Gebeutelten zur Seite zu stehen.

Neben dem am vergangenen Wochenende gestarteten Stadtgarten ist die Schaufenster-Galerie nun die zweite Aktion, die für mehr Leben in der Innenstadt sorgen soll. Marlene Hoffmann und Nine Winderlich hatten sich zu Beginn erst einmal Gedanken darüber gemacht, wer am besten zu wem passt. "Das sollte ja auch möglichst gut harmonieren", erläutert Winderlich, vom Ambiente ebenso wie von den Größenverhältnissen. "Kleine Sachen können in einem riesigen Fenster leicht untergehen", ergänzt Marlene Hoffmann. Oder große überdimensioniert werden.

Segeberger Zeitung macht auch mit

Hoffmann selbst zeigt ihre Arbeiten, passend zum bevorzugten Thema Meer und Wasser, beispielsweise im TUI-Reisecenter an der Hamburger Straße. Winderlich ist im Sprachstudio "English Fox" an der Kurhausstraße und – neben anderen – bei "Nixdrumrum" in der Hamburger Straße mit Exponaten vertreten. Auch die Segeberger Zeitung mit ihrem Media-Store an der Hamburger Straße beteiligt sich an der Aktion. Eines der Schaufenster wird dem Segeberger Sammlerverein für die Dauer der Ausstellung, also vom 22. Mai bis zum 22. Juni, zur Verfügung gestellt. Katrin Lienau möchte dort ein Puppenhaus von 1850 zeigen.

Flyer erklärt Rundgang

Angelegt ist die Galerie als ein großer, vier Kilometer langer Rundgang, der in der Kurhausstraße beginnt und über Kirchstraße, Kleine Seestraße, Am Kleinen See, Oldesloer Straße sowie Am Markt und Hamburger Straße bis zur Straße Am Landratspark führt. "Das ist natürlich nur ein Angebot", betont Meier. Jedes Schaufenster spreche für sich selbst. Es sei ja gerade auch Wunsch und Hoffnung des Initiatorenteams, dass vielleicht auch der eine oder andere, der sich sonst eher weniger für Kunst interessiert und keine Ausstellung besuchen würde, beim Einkaufen auf die Objekte stößt. "Quasi ein Schaufensterbummel mit Kunstgenuss." Wichtig: Der Besuch ist nicht von den Öffnungszeiten der Läden abhängig.

Klassische Win-Win-Situation

Auch bei den Kulturfreunden in der Region sei "die Sehnsucht nach einem Ausstellungs- oder Museumsbesuch inzwischen groß", hat Nine Winderlich beobachtet. "Und auch wir Künstler wollten nicht länger warten, sondern selbst aktiv werden und auf uns aufmerksam machen." Jede Krise sei schließlich auch eine Chance, betont Marlene Hoffmann, man müsse nur die Möglichkeiten nutzen, die sich einem böten. Das Projekt sei eine klassische Win-Win-Situation.

Infos auch auf Instagram

Als Sponsor konnte Michael Meier die Sparkasse Südholstein ins Boot holen, die sowohl Flyer als auch Plakate finanziert. In digitaler Form gebe es alle Informationen zudem in der Segeberg-App, die kostenlos über die bekannten App-Sores (Apple und Google) auf jedes Smartphone geladen werden kann. Sogar einen Instagram-Kanal hat das Team auf die Beine gestellt (@segeberg.zeigt.kunst). Dort ist auch noch mehr über die Teilnehmenden zu erfahren.

Doch auch wenn das Internet und die Sozialen Medien natürlich mit in die Werbeoffensive einbezogen worden sind – das Betrachten der Exponate selbst bleibt am Ende so analog wie gewohnt. Im besten Fall mit der Nase an der Scheibe.