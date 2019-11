Der erste Schub Weihnachtsstimmung

Pronstorf

Noch einen Monat bis zum Weihnachtsfest, da kommt bei den ersten schon Weihnachtsstimmung auf. Auf der Suche nach Inspiration für die Winterdekoration oder kleinen Weihnachtsgeschenken schlenderten die ersten 6000 Besucher am Wochenende über das liebevoll geschmückte Gut Pronstorf.

Knapp 120 Stände präsentieren sich im Gutsgarten und in der alten Scheune: Kunsthandwerk, Winterkleidung, Dekoration und jede Menge Kulinarisches. Vor 30 Jahren hatte alles mit fünf Buden angefangen.

Weihnachtsstimmung an Totensonntag

Im Hüttendorf entlang der Allee zum Herrenhaus sind Christine Staben und ihre Schwiegertochter Yvonne von einem kleinen, dicken Porzellanweihnachtsmann angetan. „Wir sind auf der Suche nach Ideen“, sagt Yvonne Staben. Und weihnachtlicher Stimmung.

Dass der Weihnachtsmarkt schon vor dem Totensonntag gestartet hat, stört die Frauen nicht. „Ich bin eh dagegen, dass es nur einen Tag gibt, an dem den Toten gedacht werden soll“, sagt Christine Staben. Das gelte für sie auch für Muttertag und ähnliche „Feiertage“.

Dass Totensonntag Thema ist, ist auch Hausherr Hans-Caspar Graf zu Rantzau bewusst. „Wir fangen erst nach der Kirche an und die Musik ist gedämpfter. Und wer lieber auf den Friedhof gehen möchte, den hindern wir ja nicht daran.“ Für die Pronstorfer Weihnacht ist der Sonntag der Haupttag des Wochenendes. Etwa 4000 Eintrittskarten seien verkauft worden, 6000 waren es insgesamt am Wochenende.

Auf der Reise in den Urlaub: Zwischenstopp in Pronstorf

Unter den Gästen am Sonntag sind die Freundinnen Heike Lindemann, Brigitte Jacobs und Christiane Zepernick aus Büsum. „Eigentlich waren wir auf dem Weg in den Urlaub an der Ostsee“, erzählt Lindemann. Die vielen Autos in Pronstorf hatten sie stutzig gemacht – ist schon Weihnachtsmarkt?

„Ich war vor sieben Jahren schon einmal hier“, erinnert sich Lindemann, die einen ganzen Korb mit Dekoration für eine kleine Weihnachtslandschaft mitnimmt. „Dann kann ich mit meinen Enkeln basteln.“

Licht ist jeden Winter ein großes Thema. Die Fackeln mit ausgefrästen Motiven im Gutsgarten machen Monika Rosenbohm und ihre Freunde Reidun Brenna und Torsten Voß neugierig. „Wie brennt das denn?“, rätseln sie. Auf alle Fälle ist es schön anzuschauen. Sie sind nach Pronstorf gekommen, „um die schöne Atmosphäre zu genießen“. Torsten Voß freut sich auf eine gute Suppe, Reidun Brenna ist auf der Suche nach einem langen Winterrock – vielleicht wird sie im alten Kuhstall fündig.

Dort hat sich eine Schlange am Kuchentresen gebildet und am Stand mit den Weihnachtssternen. Frank und Regina Häusler sind ganz angetan von den beleuchteten Sternen und kaufen gleich mehrere. „Ein großer für den Garten und drei kleine für das Küchenfenster“, sagt Frank Häusler. Ein Spontankauf. „Wir wollten einfach mal raus nach einer stressigen Woche“, erklärt Regina Häusler den Besuch auf Gut Pronstorf.

Das letzte Mal seien sie vor über zehn Jahren hier gewesen. Der Besuch lohne sich. „Beim Eintritt für sechs Euro sollte aber die Toilette inklusive sein“, macht Frank Häusler einen Verbesserungsvorschlag.

Eine Katze für den Weihnachtsbaum

Beim Weihnachtsschmuck ein paar Meter weiter sind Sigrid Jakobeit und Renate Fietschen auf der Suche nach besonderem Baumschmuck. Eine Katzenfigur wird gesucht. „Ich bin totaler Katzenfan“, erklärt Fietschen aus Elmshorn. Jedes Jahr werde ihre Sammlung um ein neues Stück erweitert. In Pronstorf ist sie zum ersten Mal.

Freundin Sigrid Jakobeit aus Kleinmeinsdorf bei Plön kennt die Pronstorfer Weihnacht bereits. „Es ist hier immer so liebevoll geschmückt, und so geschmackvoll“, lobt sie. Im Dunkeln säumen Tausende Lichter die Wege, Gutsgebäude und Buden. Gegen 16 Uhr werden außerdem Fackelkörbe angezündet.

Auf 30.000 Besucher hofft Graf zu Rantzau in diesem Jahr – wenn das Wetter mitspielt. Angefangen hatte die Veranstaltung mal mit 1000 Gästen. Damals waren Weihnachtsmärkte selten. Heute ist die Konkurrenz groß, weiß Graf zu Rantzau. Auch der Anspruch ist gestiegen.

Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt Pronstorf ist bis zum 15. Dezember, jeweils Freitag, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro, freitags 4 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen nichts, auch das Parken ist frei. Hunde an der Leine dürfen mitgebracht werden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.