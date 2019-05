Wegen Totschlags muss sich ein 36-Jähriger vor dem Kieler Schwurgericht verantworten. Ihm wird eine Bluttat in einem Mehrfamilienhaus am Jürgensweg in Bad Segeberg vorgeworfen. Er soll einem Bewohner im Herbst 2018 den Schädel eingeschlagen haben. Der Prozess soll in der zweiten Julihälfte starten.