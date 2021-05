Kreis Segeberg

Etwa in Bimöhlen. "Dort gibt es seit diesem Frühjahr ein drittes Brutpaar", berichtet Möckelmann. "Und zwar mitten in der Krone eines Baumes." Aber auch in Fahrenkrug, Schmalfeld und Leezen gibt es jeweils ein neues Brutpaar. In Leezen wurde sogar eine neue Nisthilfe sofort angenommen.

Doch nicht alle Störche sind wiedergekehrt. In Bad Bramstedt und Mielsdorf weiß Möckelmann von zwei Einzelstörchen, die zuletzt noch immer auf ihren Partner warteten. Ihnen könnte etwas zugestoßen sein, glaubt der Storchenbeauftragte. Selbst wenn sie noch ankämen – inzwischen sei es zu spät, eine Brut neu anzufangen.

Erste Störche kamen im Februar

Die ersten Vögel waren bereits im Februar zurückgekehrt, ein Paar in Seth hat bereits Ende April seine Jungen ausgebrütet. Andere Störche mussten zwischendurch erneut anfangen. So hatte es etwa in Traventhal und Armstedt Kämpfe zwischen rivalisierenden Störchen gegeben. "Dabei wurde das Gelege der ersten Brut zerstört", berichtet Möckelmann.

Auf beiden Horsten werde inzwischen aber erneut gebrütet. Im Schnitt brüten Störche auf vier Eiern, aber nicht immer sind alle auch befruchtet. Wenn doch, kommen nicht immer alle Jungen durch.

Hoffen auf viele Jungtiere

Im Vorjahr waren 91 Junge groß geworden im Kreis. Mehr als sich Störche angesiedelt hatten – ein zufriedenstellendes Ergebnis für Möckelmann, der auf ähnliche Ergebnisse in diesem Jahr hofft. Das zuletzt regnerische Wetter stimmt ihn positiv. Damit die Vögel genug Regenwürmer und damit Eiweiß-haltige Nahrung für ihren Nachwuchs finden. Es dürfe nicht zu trocken werden.

Wilde Störche sind für Holger Möckelmann ein gutes Zeichen. "Sie sind Anzeiger für eine ökologische Landbewirtschaftung." Wo Störche sind, gibt es Dauergrünland. In der Vergangenheit seien Störche dort verschwunden, wo ehemaliges Grünland in Ackerland umgewandelt wurde, wo Monokulturen angebaut wurden, etwa für Biogasanlagen.