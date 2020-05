Am Anfang stand ein Rotwildgehege

Großenaspe

Der 2009 gestorbene Hatlapa war ein "Visionär", wie seine mittlerweile 90-jährige Ehefrau, Theda Hatlapa, sagt. Und das begann mit dem Narkosegewehr in den Sechzigerjahren. Die damaligen Betäubungswaffen funktionierten mit einem kleinen Sprengsatz, durch dessen Explosion das Betäubungsmittel in den Tierkörper injiziert wurde. "Die Tiere wurden dabei meistens verletzt", weiß Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck. Hans-Heinrich Hatlapa, Inhaber einer Maschinenfabrik in Uetersen, wollte das ändern und entwickelte ein Gewehr, das mit Druckluft arbeitet.

Das Ehepaar Hatlapa hatte damals ein Wohnhaus bei Großenaspe gekauft, dazu sechs Hektar Land. Das wurde eingezäunt und Rotwild darin ausgesetzt. Hatlapa konnte nun seine Erfindung am lebenden Wild ausprobieren.

Anzeige

Eekholt sollte kein Tierpark werden

Das Gehege zog schon bald Besucher aus der Umgebung an. Hatlapa erweiterte es, um auch Damwild und asiatisches Sika-Wild zu halten. Irgendwann reifte der Entschluss, aus dem Gehege einen Wildpark zu machen für zahlendes Publikum. "Wir haben es ausdrücklich Wildpark genannt, nicht Tierpark, denn es war unser Anliegen, die heimischen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Es sollte kein Zoo werden", erinnert sich Theda Hatlapa. "Unsere Tiere sind die Stellvertreter der frei lebenden Tiere", erläutert von Schenck den Grundgedanken des Parks.

Weitere KN+ Artikel

"Wir waren anfangs drei Mitarbeiter: mein Mann, ich und ein Tierpfleger", so die Mitbegründerin des Parks. Heute sind es über 40, und dazu kommen viele Saisonkräfte. Theda Hatlapa selbst saß in einer kleinen Holzhütte und verkaufte die Eintrittskarten. Was dem Park aber zu schnell wachsendem Erfolg verhalf, war nicht nur die ständig steigende Zahl an Tieren, sondern auch die idyllische Lage, an der Hans-Heinrich Hatlapa einen wesentlichen Anteil hatte.

Die Osterau schlängelt sich mitten durch den Park. In den Sechzigerjahren sollte sie, wie alle Flüsse, begradigt werden, um für die Landwirtschaft Ackerland zu gewinnen. Neubürger Hatlapa protestierte dagegen, fand Verbündete bei den Nachbarn und auch einflussreiche Fürsprecher. So konnte die Au ihr natürliches Bett behalten. Heute steht sie unter europäischem Naturschutz und zählt zu den zehn schützenswertesten Fließgewässern Deutschlands.

Wildparkschule bietet 100 Jugendlichen Platz

Eines der unzweifelhaft großen Verdienste Hatlapas ist es, wirtschaftlichen Erfolg mit dem Umweltgedanken und der Umweltpädagogik zu verknüpfen. Der Park, der, außer in der Corona-Zeit, keinerlei staatliche Unterstützung erhält, bietet nicht nur etliche Lehrschauen. Bis zu 100 Jugendliche und Kinder können dort als Schulklassen oder Jugendgruppen auch übernachten. In der von Biologin Ute Kröger geleiteten Wildparkschule lernen sie dann die Zusammenhänge der Natur kennen.

1983 wurde die Wildparkschule gegründet, anfangs mit Zelten, später wurden Holzhäuser gebaut. " Wildparkschule, das klingt für die Jugendlichen erstmal öde, aber wenn sie nach ein paar Tagen wieder wegfahren, dann sind alle begeistert und kommen mit ihren Eltern wieder, um ihnen den Park zu zeigen", erzählt Theda Hatlapa.

Loki Schmidt war eine enge Freundin

Eines der Holzhäuser trägt einen prominenten Namen: Loki Schmidt. Die engagierte Umweltschützerin und Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt war eine enge Freundin der Hatlapas. "Sie war die einzige, die im Haus rauchen durfte", erinnert sich von Schenck.

Es gingen noch einige andere Prominente ein und aus bei den Hatlapas, die ihren Wohnsitz mittlerweile in den Park verlegt hatten. Eine alte Bauernkate wurde dort zu ihrem reetgedeckten Wohnhaus ausgebaut. Tierfilmer Heinz Sielmann und seine Ehefrau Inge waren enge Freunde. Sielmann drehte in Eekholt einen Beitrag zu seiner Fernsehreihe "Expeditionen ins Tierreich".

Einen Tag, nachdem die Sendung "Umfriedete Wildbahn" gezeigt worden war, standen die Besucher an der Kasse Schlange. "Dabei war Heinz Sielmann anfangs von unserer Umweltpädagogik gar nicht überzeugt", erinnert sich Theda Hatlapa. "Es gab heftige Diskussionen mit meinem Mann." Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff zählte zu den regelmäßigen Gästen, ebenso Sänger Rolf Zuckowski und die frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis.

Regierung wollte Eekholt abschaffen

Einen Tiefpunkt erlebte der Wildpark zu Beginn der 2000er Jahre. Es gab einen Konflikt mit dem Naturschutz - ausgerechnet. Das Osterautal sollte großflächig unter Schutz gestellt werden und dabei störte eine Einrichtung, die im Jahr 280.000 Besucher anlockt. "Wir hatten einen Vertreter der Regierung hier. Der sagte uns auf den Kopf zu, er würde den Park am liebsten abschaffen." Nach Protesten und Diskussionen konnte die Schließung aber abgewendet, die Osterau trotzdem unter Naturschutz gestellt werden.

Theda Hatlapa, eine geborene Gräfin Finck von Finckenstein, musste in ihrer Jugend aus dem Osten fliehen, lernte dann in Schleswig-Holstein ihren Mann kennen, den sie 1954 heiratete und mit dem sie drei Söhne und eine Tochter hat. Der Wildpark gehört heute Enkelin Isabell Mahnert (38). Mit 90 kann Theda Hatlapa nicht mehr so gut sehen und auch das Gehen wird schwerer. Doch sie ist von wachem Verstand und strahlt eine tiefe innere Zufriedenheit aus, als sie sagt: "Ich habe, dadurch dass ich meinen Mann kennengelernt habe, ein tolles aber auch arbeitsreiches Leben gehabt. Dafür bin ich zutiefst dankbar."

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.