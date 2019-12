So will Norderstedt das Stadtjubiläum feiern

Norderstedt

Das ist natürlich ein besonderer Anlass, um ausgiebig zu feiern – ein ganzes Jahr lang, über das ganze Stadtgebiet verteilt. Passend zum Alter soll es 50 Veranstaltungen geben, die von einem großen Organisationsteam um Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder zusammengestellt wurden.

Ein Logo gibt es zum Jubiläum auch. Es symbolisiert die vier Ursprungsgemeinden sowie Norderstedt-Mitte. Die Umrisse bilden ein auf den Kopf gestelltes Herz. Nicht ohne Grund, denn das Motto des Geburtstagsjahres lautet: „Mein Herz steht Kopf“.

Land setzte 1970 den Zusammenschluss durch

Trotz des Neujahrs-Feiertages wird die Auftaktveranstaltung auf den 1. Januar gelegt. An diesem Datum im Jahr 1970 wurde die Stadt Norderstedt durch den Zusammenschluss der Gemeinden Garstedt und Friedrichsgabe, die zum Kreis Pinneberg gehörten, mit Harksheide und Glashütte aus dem Kreis Stormarn aus der Taufe gehoben. Die Orte waren nach dem 2. Weltkrieg durch die Flüchtlinge aus dem Osten und Zuzüge aus Hamburg stark gewachsen. Die Entstehung Norderstedts sollte auf Wunsch der vier Gemeinden eigentlich erst zum 1. Januar 1976 vollzogen werden. Das Land Schleswig-Holstein setzte sich jedoch über diese Wünsche und Proteste hinweg und verordnete die Gründung bereits für 1970.

Lesen Sie auch: Norderstedt feiert mit 50 Veranstaltungen

Streit über die Kreis-Zugehörigkeit

Auch über den künftigen Namen der neuen Stadt wurde heftig diskutiert. Ins Gespräch gebracht wurde zum Beispiel „ Holstein“ als Gegenpol zu Schleswig. Auch Süderstedt war im Rennen, weil die Stadt im Süden des Landes liegt. Die Wahl fiel aber schließlich auf Norderstedt, weil dieser Name schon einmal als Projektbezeichnung für ein Wohnbaugebiet für Flüchtlinge auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Harksheide diente. Weil sich die Kreisausschüsse Stormarns und Pinnebergs nicht über die künftige Verwaltung einigen konnten, entschied die Landesregierung, dass Norderstedt künftig zum Kreis Segeberg gehört. Erster Bürgermeister der neuen Stadt, die damals gut 55 000 Einwohner zählte, war Horst Embacher. Er blieb es bis 1982. Zuvor war der SPD-Politiker seit 1959 Bürgermeister in Garstedt. Die derzeitige Oberbürgermeisterin Roeder folgte auf Hans-Joachim Grote, der 2017 als Innenminister in die Kieler Landesregierung wechselte.

Bau eines neuen Stadtzentrums

Als Mittelpunkt des neuen Norderstedts entstand in den 1980er und -90erJahren mit Norderstedt-Mitte ein neues Stadtzentrum, das neben vielen Wohngebieten auch wichtige Kommunalbauten wie das Amtsgericht und das Rathaus enthielt. Und zudem auch eine U-Bahn-Anbindung nach Hamburg.

Zur Galerie 1970 schlossen sich Friedrichsgabe, Harksheide, Garstedt und Glashütte zur Stadt Norderstedt zusammen.

Norderstedt hat mit dem Stadtpark ein sehr interessantes Ausflugsziel zu bieten. 2004 wurde damit begonnen, die Landesgartenschau im Jahr 2011 zu planen. Schon damals war den Organisatoren klar, dass das Gelände nicht nur für die 172 Tage des Großevents umgestaltet werden, sondern auch danach ein attraktives Ausflugsziel bleiben soll. Seitdem kümmert sich ein Team um das 75 Hektar große Gelände mit attraktivem See, wo das ganze Jahr hindurch Veranstaltungen stattfinden.

Norderstedt : Stadt mit vielen Besonderheiten

Zur städtischen Familie zählt auch die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH, ein Zusammenschluss der Tribühne, des Kulturwerks und der Brauerei Hopfenliebe. Sie dienen als Veranstaltungsorte für zahlreiche Events und bieten ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt.

Die Stadt hat viele weitere Besonderheit zu bieten. Mit 2300 Quadratmetern Ausstellungsfläche gehört zum Beispiel das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein im Friedrichsgaber Weg zu den besucherstärksten Museen dieser Art in Deutschland, wo einzigartige Exponate zu finden sind.

Lesen Sie auch: Norderstedts neuer Bildband

Auch das Bildungsangebot ist beachtlich. 21 Schulen unter Trägerschaft der Stadt gibt es in Norderstedt. Hierbei handelt es sich um zwölf Grundschulen, vier Gymnasien, vier Gemeinschaftsschulen sowie ein Förderzentrum. In den 45 Kindertagesstätten werden 3000 Jungen und Mädchen betreut.

Politisch geht es in der Stadt bunt zu. Die 39 Sitze in der Stadtvertretung teilen sich sieben Fraktionen. An der Spitze steht Stadtpräsidentin Kathrin Oehme von der CDU.

Wegen der Nähe zur Hansestadt Hamburg und des niedrigen Gewerbesteuersatzes ist Norderstedt ein interessanter Firmenstandort. Es gibt acht Gewerbeflächen, zusammen 430 Hektar groß. Die 4300 Unternehmen in der Stadt beschäftigen etwa 35 000 Menschen. Unter anderem sind die Europazentrale des japanischen Elektronik- und Elektrogeräteherstellers Casio sowie des bekannten Klebstoffproduzenten Tesa in Norderstedt beheimatet. 20 000 Pendler kommen täglich zur Arbeit nach Norderstedt, der fünftgrößten Stadt in Schleswig-Holstein. Das kommunale Unternehmen Stadtwerke Norderstedt, das ohne fremde Anteilseigner am Markt agiert, ist für Wasser, Strom, Gas und Fernwärme zuständig. 450 Mitarbeiter werden beschäftigt. Sie sind auch für das Erlebnisbad Arriba und Wilhelm.tel zuständig. Das Arriba lockt mit 3000 Quadratmeter Wasserfläche und 15 verschiedenen Becken jährlich rund 800 000 Besucher an. Wilhelm.tel bietet Telekommunikationsleistungen an, betreibt ein eigenes Glasfasernetz und war deutschlandweit das erste Unternehmen, das ein komplettes Multimediapaket (Triple-Play) angeboten hat. Dazu zählen Telefon, die schnelle Internetverbindung und Kabelfernsehen, inklusive des Empfangs eines Lokalfernsehsenders.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.