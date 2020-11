Die Kreisverwaltung will weiter wachsen. 40 neue Stellen für 2021 sind beim Kreistag beantragt. Innerhalb von sechs Jahren stiege das Personal auf über 1000 Stellen (plus 56 Prozent), die Kosten auf rund 59 Millionen Euro (plus 84 Prozent). Der Mitarbeiterzustrom macht zwei Neubauten nötig.