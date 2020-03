5. und 6. Coronafall im Kreis Segeberg

Bad Segeberg

Die Personen stehen in keinem Verhältnis zueinander, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller am Sonnabend mit. Die erste Person sei am 12. März 2020 im Auto in den Kreis Segeberg zurückgekehrt. Für zwei Mitreisende, die nicht aus dem Kreisgebiet kommen, seien bereits alle notwendigen Maßnahmen der dortigen Behörden in die Wege geleitet worden.

Covid-19-Person hat sich selbst gleich isoliert

Die Person aus dem Kreis Segeberg hatte sich unmittelbar nach der Rückkehr selbst isoliert. Ihre Familie wurde wie sie vom Infektionsschutz unter häusliche Quarantäne gestellt und bereits getestet.

Die zweite Person kam am Freitag aus Österreich wieder und bemerkte bereits während der Fahrt im Auto erste Symptome. Sie blieb im Auto vor dem Haus sitzen, wo sie von einem Arzt getestet wurde, und fuhr danach unmittelbar weiter in ein Ferienhaus zur Selbstisolierung, sagt Sabrina Müller. Weitere Schritte seitens des Infektionsschutzes seien daher nicht notwendig.

Kreisverwaltung Segeberg beschränkt Kundenkontakt

Die Kreisverwaltung des Kreises Segeberg zieht nun auch intern Konsequenzen und schränkt den Besucherbetrieb ein. Ab Montag, 16. März, ist sie nur noch telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Aufgrund der aktuellen Situation und als Vorsichtsmaßnahme finden keine offenen Sprechzeiten mehr statt, sagt Müller. Nur bei zwingenden und unabweisbaren Gründen erhalten Bürger im Einzelfall einen vorher abgestimmten Termin. Alle anderen Termine entfallen.

Online-Angebot wird ausgeweitet

Von dieser Maßnahme sind auch kundenintensive Bereiche wie Ausländerbehörde, Führerscheinstelle, Bauaufsicht und KFZ-Zulassung betroffen. Das Online-Terminangebot der KFZ-Zulassungsstelle soll so weit es geht ausgeweitet werden.

Neben der Hotline des Infektionsschutzes, Telefon 04551/951-9833, gibt es auch eine Nummer für Fragen allgemeiner Art, Telefon 04551/951-0. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail an die zuständigen Sachbearbeiter zu wenden, wenn er oder sie bekannt ist.

Die Regelung gilt laut Müller bis auf Weiteres. Sie soll einer Verbreitung des Coronavirus so

gut wie möglich eindämmen, verlangsamen und die Infektionsketten unterbrechen. Sie bat um Verständnis für diese Vorgehensweise.

Neue Regeln für Kitas und Schulen

Auch im Kreis Segeberg bleiben die Kitas und Schulen ab Montag, 16. März, auf Erlass der Landesregierung geschlossen. Nicht betroffen von den Schließungen sind laut Müller Einrichtungen der Kindertagespflege, also Tagesmütter und -väter, die Kleingruppen bis zu fünf Kindern betreuen, sowie eine Notfallbetreuung für Schüler der Klassenstufen 1 bis 6, deren Eltern zur sogenannten „kritischen Infrastruktur“ gehören und für die es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt.

Die Kreisverwaltung werde dazu im Laufe des morgigen Sonntags eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, die die Festlegungen aus dem Erlass weiter konkretisieren werde.

