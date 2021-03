Oersdorf

Mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept und viel Engagement hatte die Freiwillige Feuerwehr Oersdorf die Testaktion organisiert. Am Sonnabend wurden innerhalb von zwei Stunden 60 Menschen auf Corona getestet. "Mit so einem großen Zuspruch hatten wir nicht gerechnet", sagt Christian Blöcker, Mitglied der Feuerwehr und Amtswehrführer aus Oersdorf. Trotz des Andrangs konnten alle Hygienemaßnahmen ohne Probleme eingehalten werden.

Ältere nutzten das Angebot

Vor allem ältere Menschen, so Blöcker, nutzten das Angebot der Feuerwehr, sich in ihrem eigenen Dorf testen zu lassen und nicht nach Kaltenkirchen oder in andere Testzentren fahren zu müssen. "Alle fanden das ganz toll", freut Blöcker sich.

Zustande kam die Aktion durch ein Mitglied der Wehr, das als Rettungssanitäter arbeitet und nebenher bei der Firma "First and Safe" tätig ist. Die Firma betreibt zwei Schnelltestzentren in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt. Aus der spontanen Idee einer Testaktion wurde Wirklichkeit. Der Feuerwehrmann führte die Antigen-Schnelltests routiniert durch. Für den Fall eines positiven Tests hatte er auch PCR-Tests mit dabei. Die wurden aber nicht gebraucht. Alle Besucher waren negativ.

Wiederholung in einer Woche

Am kommenden Sonnabend, 27. März, gibt es wieder eine Testaktion in der Feuerwache Oersdorf. Von 15 bis 17 Uhr sind Besucher willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Tests sind kostenlos.