Kreis Segeberg

Eigentlich sollte das Impfzentrum in Norderstedt zum Beginn des Monats öffnen, so war es geplant. Doch es gibt nicht genug Impfstoff, die Öffnung ist verschoben. Auch nach dem Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel und Pharmaunternehmen ist klar: Die verfügbaren Dosen bleiben knapp im ersten Quartal.

Impfteams waren in 52 von 54 Heimen

Zumindest das Impfen in den Heimen geht es voran. Fast alle Heimbewohner im Kreis haben inzwischen die erste Impfung erhalten, knapp acht Prozent von ihnen auch schon die zweite Dosis.

Bis Anfang der Woche hatten mobile Impfteams 52 von 54 Heimen im Kreis besucht. 4421 Erstimpfungen wurden dabei gespritzt, teilt Nikolaus Schmidt, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), auf Anfrage mit. Die KVSH koordiniert den Einsatz der Impfteams.

Unter den 4421 Geimpften sind auch einige Pflegekräfte. Damit kein Impfstoff verdirbt, werden übrig gebliebene Impfdosen an impfwillige Mitarbeiter in den besuchten Heimen vergeben, die eng mit den Bewohnern zusammenarbeiten, erklärt Schmidt. In der Statistik wird dabei aber nicht zwischen Personal und Heimbewohnern unterschieden. Im Kreis Segeberg gibt es aber etwa 4200 Pflegeplätze.

Heime bis Mitte März durchgeimpft

Die Impfungen in den Heimen verliefen nach Plan, so Schmidt. Stand Dienstag wurden in den Heimen bereits 363 Menschen zum zweiten Mal geimpft – etwa acht Prozent der Heimbewohner im Kreis sollten also den vollen Impfschutz haben.

"Wir erwarten, sofern es keine Unregelmäßigkeiten gibt, dass wir mit den jetzigen Impfungen gegen Mitte März durch sind", so Schmidt. Weiter geimpft werde auch in Heimen, in denen es Corona-Ausbrüche gegeben hat. Dabei würden jedoch nur symptomfreie Patienten geimpft, die sei eine ausdrückliche Empfehlung des Herstellers.

500 Zweitimpfungen in Kaltenkirchen

Deutlich langsamer kommt die Immunisierung in den Impfzentren voran. Seit Anfang Januar ist das Impfzentrum in Kaltenkirchen in Betrieb. Dort wurden seither 1743 Erstimpfungen vergeben und 517 Zweitimpfungen, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller den Stand von Dienstag mit.

Zu den Nebenwirkungen befragt, zeigt sich Müller positiv: "Die Geimpften im Kreis Segeberg haben sowohl die Erst- als auch die Zweitimpfung bisher gut vertragen. Schwere Komplikationen gab es nach unseren Erkenntnissen bisher keine." Bei einigen Menschen seien übliche Impfreaktionen aufgetreten, etwa Müdigkeit, Kopfschmerzen sowie Schmerzen an der Einstichstelle.

Bis Dienstag dieser Woche haben 6161 Menschen im Kreis die erste Impfung erhalten, 880 auch die zweite. Auf die Bevölkerung des Kreises hochgerechnet sind dies etwas mehr als zwei Prozent der Menschen. Laut RKI beträgt die landesweite Impfquote 3,2 Prozent.

Eröffnung weiterer Impfzentren unklar

Wann im Kreis Segeberg mehr geimpft werden kann, ist bisher unklar. Die Eröffnung des Norderstedter Zentrums war für 1. Februar geplant, musste aber verschoben werden auf unbestimmte Zeit. "Planungen, wann der Impfbetrieb in Norderstedt aufgenommen wird, gibt es aktuell noch nicht", so Müller.

Gleiches gilt auch für den Standort Wahlstedt. Es ist nicht sicher, ob der dritte Standort überhaupt noch in diesem Quartal in Betrieb gehen kann. "Dazu können wir keine verbindliche Aussage treffen", sagt Kreissprecherin Müller. Der Kreis habe keinen Einfluss auf die Planung des Landes.

Kreis fehlen Infos vom Land

Demnach hat der Kreis auch noch keine Informationen darüber, wie mit den unterschiedlichen Impfpräparaten umgegangen werden soll. Im Kreis Segeberg wurde bisher nur der Impfstoff von Biontech-Pfizer verabreicht.

Landesweit wurde aber auch schon der von Moderna eingesetzt. Demnächst kommt mit AstraZeneca ein dritter zum Einsatz. Werden die Impfstoffe nach Standorten getrennt vergeben oder alle parallel? Auch dazu hat der Kreis bisher keine Informationen. Planungen und Koordination erfolgten über das Land.

Verbesserte Terminbuchung für Ältere

Zumindest die Terminbuchung für ältere Menschen scheint inzwischen besser zu funktionieren, nachdem die Termine für jede Woche nach wenigen Minuten vergriffen waren. Die ersten Senioren haben bereits "Impfpost" erhalten mit der Anleitung zur Terminreservierung.

Bornhöveds Seniorenbeauftragter Hans-Jürgen Strack berichtet davon, dass er für den ältesten Bewohner im Ort, ein 93-Jähriger, telefonisch beide Impftermine bereits vereinbaren konnte. "Sehr schnell bekam ich auch eine Bestätigungs-Mail für die Termine." Für Mitte Februar und Mitte März.

Auch ein Aufklärungsblatt sei dabei gewesen, der Vordruck für die Impfeinwilligung und Anamnesefragebögen. Mit dem Bürgerbus werde man die Fahrt für den 93-Jährigen zum Impfzentrum organisieren.