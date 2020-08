Kreis Segeberg

Zwei andere Segeberger hatten in den Vorwochen auch schon einen Hinweis über die Corona-Warn-App erhalten, waren aber negativ getestet worden. Drei der insgesamt sieben neuen Infizierungen mit dem Coronavirus waren am Sonnabend eingegangen, vier am Montag.

In drei Fällen handelt es sich um Personen aus dem häuslichen Umfeld infizierter Personen, die alle bereits in Quarantäne waren. Drei weitere Personen sind Reiserückkehrer: Zwei sind aus Balkan-Risikogebieten zurückgekommen, eine Person aus einem Nicht-Risikogebiet in Osteuropa, sagt Müller. Der siebte Fall ging über die Corona-Warn-App ein.

Hohe Zahlen wie zuletzt vor vier Wochen

Der Anstieg mit sieben neuen Infizierten ist der stärkste seit vier Wochen. Damit sind derzeit zwölf Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. So viele waren es zuletzt Mitte Juli gewesen.

Seit Ende Februar sind 368 Segeberger positiv getestet worden. Sieben von ihnen sind mit oder an der Erkrankung Covid-19 gestorben. Wieder genesen sind 349 Menschen.

55 Segeberger sind in Quarantäne

In Quarantäne befinden sich derzeit 55 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 1289.

