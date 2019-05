Klein Rönnau

Das Fahrzeug des 81-Jährigen kam nach dem Überschlag auf der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Eine entgegenkommende 52-Jährige aus dem Kreis Segeberg sah das Fahrzeug auf sich zuschleudern, lenkte ihren Wagen nach rechts und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Der 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 52-Jährige einen Schock, so die Polizei am Dienstag.

B 432 war nach dem Unfall gesperrt

Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Der Wagen des 81-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 15.000 Euro.

Die B 432 war an der Unfallstelle etwa eine Stunde voll gesperrt.

