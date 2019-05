Bad Segeberg

Wenn das Bad Segeberger Freilichttheater für Peter Maffay das „Wohnzimmer“ ist, dann ist es für Santiano der Partykeller. Die Männer sind so nordisch herb wie das Bier, das sich die Zuschauer während der Show genehmigen - und sie machen nicht viele Worte. Santiano brauchen keine überkandidelten Effekte oder Bühnenshow-Elemente. Sie spielen schnörkellos und direkt ihre Songs, die sich als Ohrwürmer in den Gehörgängen einnisten. Mehr braucht man nicht, um Tausende von Menschen bestens zu unterhalten.

Ohrwürmer wie „ Santiano “ und „Mädchen von Haithabu “

Neben dem eigenen Erkennungslied „ Santiano“, das als erste Zugabe kam, ist dies mit „Mädchen von Haithabu“ ein vergleichsweise neuer Titel. Das Publikum singt textsicher mit. Auch der Titel „Likedeeler“, der die Geschichte des legendären Klaus Störtebeker erzählt, gehört zu den Highlights. Bei „Könnt ihr mich hör‘n“ taucht die Melodie des berühmten Mehrteilers „Das Boot“ für wenige Töne aus den musikalischen Fluten auf, um wieder zu plötzlich zu verschwinden, wie sie gekommen ist.

Wenn harte Männer in „Wacken“-Shirts schunkeln...

Und wenn man gestandene Männer mit Lederwesten und „Wacken“-Shirts mal ausgiebig schunkeln sehen möchte, sei der Titel „Land Of Green“ empfohlen. Es ist ein Bild für die Götter. Apropos: Auch die Coverversion des Klassikers „All You Zombies“ haben Santiano im Gepäck - unter dem Titel „Bis in alle Ewigkeit“. Doch neben derartigen Gassenhauern beherrschen Leadsänger Björn Both und seine Kollegen auch zartere Töne, wie sie bei „Ich bring dich heim“ beweisen. Am Ende leuchten bei „Hoch im Norden“ unzählige Handylichter.

Zweites Konzert am 19. Mai 2019

Am Sonntag, 19. Mai, spielen sie noch eine zweite Show in Bad Segeberg. Dann werden rund 9000 Zuschauer erwartet. Ihre Rückkehr für das nächste Jahr haben die Seemänner schon angekündigt: Am 22. Mai 2020 laufen sie wieder in ihren Heimathafen am Kalkberg ein.