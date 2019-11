Der Brief von Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) an die 33 Gemeindevertreter in Henstedt-Ulzburg, mit der Bitte, ihn bei seiner erneuten Kandidatur zu unterstützen, hat in den Fraktionen für Verblüffung gesorgt. Keine der Fraktionen will sich über eine mögliche Unterstützung äußern.