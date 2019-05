Null Bewerbungen. Null. Niemand in ganz Europa will dafür sorgen, dass das marode Hallenbad in Bad Segeberg in Ordnung gebracht wird – immerhin mit einem geschätzten Bauvolumen von 5,6 Millionen Euro. Die Stadt hat bei der Ausschreibung der Generalplanung für das Projekt kein einziges Angebot erhalten.