In den nächsten Wochen flickt das Land Abschnitte von Landesstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen im Kreis Segeberg. In Klein und Groß Rönnau wird eine sehr malade Straße sogar teilsaniert. All das ist verbunden mit vielen Vollsperrungen. Betroffen sind die A21, die B432 und etliche Landesstraßen.