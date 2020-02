Seit Jahren will der Kreis seine veraltete Rettungswache an der Alvesloher Straße aufgeben und nahe der A7 bei XXXLutz Dodenhof an der Kieler Straße neu bauen. Doch das verzögert sich immer wieder. Für die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) könnte die Lage bedrohlich werden.