Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen/Bad Bramstedt

Mit Hilfe eines Hubschraubers sollen am Dienstag und Mittwoch sogenannte Vogelschutzmarker über der A7 ausgetauscht werden, die die Vögel von der 380-kV-Stromleitung fernhalten sollen. Da bei den Arbeiten die Gefahr besteht, dass Teile auf die Fahrbahn fallen können, muss die A7 am 24. und 25. September 2019 in Richtung Norden zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt voll gesperrt werden – und zwar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

In Richtung Süden geht die Sperrung von Bad Bramstedt bis Henstedt-Ulzburg, teilte der Übertragungsnetzbetreiber Tennet auf Nachfrage von KN-online mit. Hier steht ein Strommast direkt im Anschlussarm der AS Kaltenkirchen.

So wird der Verkehr umgeleitet

Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen werden ausgeschildert. Fahrer aus dem Süden kommend nutzen die Umleitung U45 und werden an der A7-Anschlussstelle Kaltenkirchen über die L 320 ( Kaltenkirchener Straße), die B4 ( Kieler Straße), den Lohstücker Weg und die B206 zur Anschlussstelle Bad Bramstedt umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer aus dem Norden kommend werden über die U66 an der AS Bad Bramstedt abgeleitet und fahren über die B206, den Lohstücker Weg, die B4 ( Kieler Straße) und die L 320 ( Kaltenkirchener Straße) zur AS Kaltenkirchen, müssen dort dann aber die weiter ausgeschilderte Umleitung bis zur Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg nehmen.

Stau in Richtung Süden

Laut Polizei hat sich am Dienstagvormittag Richtung Süden ein sieben Kilometer langer Stau gebildet. Die Autofahrer würden von drei Spuren auf nur noch eine Spur geführt, an der es zudem eine Ampel gebe. Auch Richtung Norden staut sich der Verkehr. Gegen 11 Uhr waren es fünf Kilometer. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren. Auch am Nachmittag war der Stau noch ähnlich lang.

